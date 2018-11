Spread a quota 293, Piazza Affari limita le perdite

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e per il resto dell'Europa. Pesano qualche presa di profitto e le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'Italia continua ad essere osservata speciale in attesa che il Governo finalizzi una limatura del deficit in Manovra.Avanza di poco lo spread, che si porta a 293 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni pari al 3,28%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,40%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,27%, piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,24%.. Tra idi Milano, in evidenza Banca Generali (+3,77%), Banco Bpm (+1,75%), Mediaset (+1,54%) e Unipol (+0,81%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferrari, che ha chiuso con un -3,72%. Vendite a piene mani su Bper, che soffre un decremento del 3,51%. Pessima performance per Moncler, che registra un ribasso del 2,93%. Scivola Tenaris, con un netto svantaggio dell'1,88%.