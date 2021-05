26 Maggio 2021

(Teleborsa) - "Un attacco a gamba tesa". Così ha definito l'intervento di Confindustria nel dibattito sul blocco dei licenziamenti il segretario generale di Uil, Pierpaolo Bombardieri ai microfoni di Rai Radio Uno: "anche molto scorretto nei modi e nei contenuti". "Draghi ha ascoltato solo Confindustria", ha lamentato il sindacalista, "un recedimento" alle istanze dell'Associazione degli industriali, "non è stata una mediazione", mentre "la proposta di Orlando era una mediazione dopo che il ministro aveva ascoltato le parti".

"La Banca d'Italia, non fonti sindacali, dice che le persone sicuramente a rischio sono più di 500mila. I dati che noi abbiamo parlano di una platea di lavoratori di più di due milioni. Il range si piazza tra 500mila e 2 milioni", ha spiegato Bombardieri in merito alle ricadute sul mondo del lavoro dello stop al divieto di licenziare. Dal primo luglio "noi ci aspettiamo una situazione molto complicata e venerdì saremo in piazza, davanti al Parlamento, per farci sentire", ha aggiunto.

Secondo il leader della Uil, "è corretto dare una risposta a questo Paese, ai lavoratori e alle lavoratrici, per non far scoppiare una bomba sociale. Dobbiamo avere il tempo d'intervenire sugli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro, con la formazione e la riqualificazione, e non lasciare nessuno indietro".