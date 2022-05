LIC raccoglie 2,6 miliardi di euro in più grande IPO indiana di sempre

Venerdì 13 Maggio 2022, 09:45







(Teleborsa) - Life Insurance Corporation (LIC), gruppo assicurativo statale indiano e società di investimento, ha raccolto 205,6 miliardi di rupie (circa 2,56 miliardi di euro) nella più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di sempre nel mercato indiano e la quarta più grande a livello globale da inizio 2022. Le azioni sono state prezzate 949 rupie ciascuna, nella parte alta del range precedentemente comunicato tra 902 rupie e 949 rupie. Le negoziazioni in borsa inizieranno il 17 maggio.



LIC fornisce assicurazioni sulla vita in India da oltre 65 anni ed è il più grande assicuratore sulla vita nel paese, con una quota di mercato del 61,6% in termini di premi e del 71,8% in termini di numero di singole polizze emesse, secondo dati al 31 dicembre 2021 diffusi dalla società. Inoltre, il numero dei singoli agenti è pari al 55% di tutti gli agenti individuali in India.