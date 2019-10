Libra perde pezzi, dopo PayPal anche Visa e Mastercard pronti a lasciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -decisamente inper Libra, ladiche continua a. Al momento dell'annuncio, a giugno scorso,sperava che l'elenco composto da unadi nomi dipronte a entrare nell'associazione che avrebbe gestito il suo più, potessenei mesi. Le cose però sembrano essere andate diversamente e siche dallasi debbano depennare, soprattutto per quanto riguarda iLa primaal progetto arriva dache, come afferma un portavoce in una mail citata dalil 5 ottobre. Ma non finisce qui: secondo alcune indiscrezioni, infatti, anchecosì come altri, starebbero valutando la possibilità di sfilarsi alla luce delleRiflettori puntati alquando ci sarà unaintenzionati a entrarenel progetto approvando lo statuto della Libra Association e nominandone ilIn generale, in questi mesiha attiratocatalizzando l'opposizione di