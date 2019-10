Libra, Paypal pronta a sfilarsi dal progetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sul futuro didisarebbe pronta a scaricarela criptovaluta di Facebook, finita nei mesi nel mirino di. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, infatti, PayPal - unica dei 28 sostenitori di Libra a non partecipare all'incontro in programma oggi asarebbe pronta aNei giorni scorsi il Wall Street Journal ha riportato iL'eventuale uscita del gruppo, sarebbe senza dubbio un(e) che ha affidato ilex presidente di PayPal. A non convincere PayPal - riporta ancora il quotidiano finanziario - sarebbe il fatto che Facebook, non avrebbe fatto abbastanza per rispondere alle critiche che hanno sommerso Libra, in particolar modo per scongiurare il pericolo che venga usata per il riciclaggio di denaro. Secondo la fonte, PayPal probabilmente sceglierà di farsi inizialmente da parte, per poi magari unirsi al progetto in unNon è mistero, infatti, che sul progetto, sono state espresse molteSu tutte quelle del Governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha parlato espressamente dilegate a Libra in merito a