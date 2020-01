© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Rabbia e disappunto". Questi i sentimenti espressi dall'Parlando in videoconferenza al, Salamè ha denunciato leaffermando che. Da quando la tregua è stato annunciata questo mese sono, infatti, state"È un imperativo che la commissione militare congiunta si incontri sotto l'auspicio delle Nazioni Unite per trasformare ciò che è rimasto della tregua in un cessate il fuoco" ha aggiunto l'inviato dell'Onu. Salamè ha affermato che un "appoggio specifico delle conclusioni di Berlino da parte del Consiglio di Sicurezza con ilinvierebbe un segnale decisivo ai libici ma anche ai guastatori, locali e internazionali, circa la serietà con cui la comunità internazionale considera questo processo. I libici – ha aggiunto – hanno bisogno di avere la speranza che la comunità internazionale non li abbandona".. Questo perché, ha avvertito l'inviato dell'Onu, i "rinforzi militari" che ci sono stati verso entrambi le parti – le forze dele quelle di, capo del governo di accordo nazionale – "rischiano di aumentare lo spettro di un conflitto ampio che coinvolge l'intera regione». Salamè ha spiegato che le parti hanno "continuato a ricevere una notevole quantità di attrezzature moderne dai loro sostenitori stranieri, ine degli impegni assunti dai rappresentanti di questi paesi a Berlino". In particolare, ha citato ilC'è stato – ha aggoiunto – "un notevole aumento dei voli cargo, diversi al giorno, per l'aeroporto di Benina e per laper fornire attrezzature militari. Allo stesso tempoe si schierarono con le forze libiche" sostenendo il Gna. "Esorto – ha concluso Salamè – le parti e i loro sostenitori stranieri a rinunciare a tutte le azioni sconsiderate e a rinnovare il loro impegno a lavorare per il cessate il fuoco".Sulla questione, ieri, sono intervenuti anche gli Usa chiedendo agli Stati membri dell'Onu di rispettare gli impegni assunti alla conferenza di Berlino sulla Libia e l'obbligo di attuare l'embargo sulle armi. L'durante la riunione del Consiglio di Sicurezza ha invitato a "fermare immediatamente e permanentemente il dispiegamento di personale, combattenti ed equipaggiamenti militari" e chiesto alle parti in Libia di "rispettare la fragile tregua".