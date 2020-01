© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilguarda allain programma domenica prossima,e continua a tessere leda tempo affinché la crisi siacondividiamo un forte impegno congiunto per promuovere una sostenibile soluzione politica sotto l'egida delle Nazioni Unite", ha detto il Presidente del Consigliparlando dial termine del colloquio con il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi,che ha voluto complimentarsi con il Premier italiano per il"Con l'approssimarsi della conferenza di Berlino - ha proseguito Conte - la nostranon c'è spazio per una sUna"sarebbe unanche perché "gli europei sono quelli che più hanno da. Lo ha detto il ministro degli Esteririferendo in Aula al Senato sulla Libia.