Libero Annunci, al via nuovo motore di ricerca di classified ads

(Teleborsa) - Trovare aggregati in un unico luogo tutti gli annunci dei principali portali italiani di classified ads, in particolare nei settori casa (affitto e vendita), automotive e lavoro. Per rispondere a questa esigenza nasce, ilIl funzionamento – spiega Italiaonline in una nota – è quello di unche permettono agli utenti di raffinare le proprie ricerche a seconda delle esigenze. Una volta completata la search, – si legge nella nota – l'utente viene reindirizzato al sito originale per la finalizzazione dell'operazione. Esiste, inoltre, un, grazie al quale si possono salvare le ricerche e impostare le notifiche via e-mail al fine di ricevere notizia quando compare un annuncio con le keyword prescelte. Il costante aggiornamento e la normalizzazione del corposo database (ad oggi sono presenti) sono affidati a un sofisticato"I recenti accadimenti hanno impresso una fortissima accelerazione non solo all'e-commerce ma anche all'info-commerce, cioè a quell'insieme di azioni che un utente compie nella sua customer journey prima di effettuare un acquisto – dichiara–. Libero Annunci intercetta, dunque, un bisogno che emerge sempre più chiaramente dalle navigazioni in rete, improntate a logiche decisamente interattive e transazionali".