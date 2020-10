Levi Strauss sugli scudi al Nyse, trimestre oltre attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Effervescente il titolo Levi Strauss, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,58%.Lo storico marchio di jeans ha comunicato per il terzo trimestre utili netti pari a 27 milioni di dollari (7 centesimi per azione) che si confrontano con i 124 milioni di dollari (30 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Tuttavia, su base rettificata, l'EPS si è attestato a 8 centesimi contro il rosso di 30 centesimi del consensus. Sopra le attese anche i ricavi pari a 1,1 miliardi di dollari, rispetto agli 822 milioni stimati dagli analisti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Levi Strauss rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,28. L'equilibrata forza rialzista di Levi Strauss è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,72.