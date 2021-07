Levi Strauss, risultati migliori del previsto e guidance rivista al rialzo

Venerdì 9 Luglio 2021, 14:45

(Teleborsa) - Levi Strauss, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registrato ricavi e profitti maggiori delle attese nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, conclusosi il 30 maggio. I ricavi sono stati pari a 1,28 miliardi, in aumento del 156% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2020 e superiori rispetto agli 1,21 miliardi di dollari attesi dal mercato. In particolare, i ricavi negli Stati Uniti e in Cina hanno superato il secondo trimestre dell'anno fiscale 2019. L'utile per azione rettificato è stato di 23 centesimi, contro i 9 centesimi previsti dagli analisti.

"Abbiamo notevolmente superato le nostre aspettative su ricavi, margine lordo rettificato ed EBIT rettificato. I ricavi nella maggior parte dei mercati si stanno riprendendo più rapidamente del previsto e stiamo emergendo dalla pandemia con un business sostenibile e migliorato - ha affermato Harmit Singh, direttore finanziario di Levi Strauss - Guardando al futuro, stiamo aumentando le nostre aspettative per ricavi e profitti. Il nostro bilancio rimane solido e continuiamo a restituire liquidità agli azionisti, con i dividendi ora tornati ai livelli pre-pandemia".

Per l'anno fiscale 2021, Levi Strauss prevede guadagni compresi tra 1,29 e 1,33 dollari per azione dopo gli aggiustamenti. Gli analisti si aspettavano indicazioni per 1,15 dollari per azione. Per la seconda metà dell'anno, la società prevede che le vendite aumenteranno dal 28% al 29% rispetto all'anno precedente e dal 4% al 5% rispetto al 2019.