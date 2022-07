Levi Strauss, ricavi e utili in crescita nell'ultimo trimestre

(Teleborsa) - Levi Strauss & Co, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registrato ricavi netti di 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 maggio 2022), in crescita del 15% (del 20% a valuta costante) rispetto al secondo trimestre del 2021, trainati dalla crescita in tutti i segmenti di business. Il margine lordo rettificato è stato del 58,2%, stabile rispetto al secondo trimestre 2021. L'utile netto rettificato è stato di 117 milioni di dollari, in aumento rispetto a 93 milioni di dollari nel secondo trimestre 2021. L'EPS rettificato è stato di 0,29 dollari, in aumento rispetto a 0,23 dollari del secondo trimestre 2021

"I nostri risultati del secondo trimestre dimostrano la forza della nostra strategia, che continua a supportare una forte crescita dei ricavi e l'espansione dei margini", ha affermato Chip Bergh, presidente e amministratore delegato - I nostri marchi stanno entrando in risonanza con i consumatori di tutte le aree geografiche e canali e categorie di prodotti".

"Sebbene l'ambiente operativo rimanga dinamico, la diversità della nostra attività sta fornendo la resilienza e la flessibilità necessarie per ottenere solidi risultati finanziari nell'anno fiscale 2022, facendoci progredire nel nostro percorso per ottenere ricavi netti da 9 a 10 miliardi di dollari e un margine EBIT rettificato di 15% entro l'anno fiscale 2027", ha aggiunto il CFO Harmit Singh.

(Foto: Ludovic Glucksman CC BY-SA 1.0)