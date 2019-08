Levandowski accusato di furto di file riservati a Google

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, 39 anni,di segreti commerciali di, l'unità che sviluppa le auto a guida autonoma per conto di Alphabet-Google.Per anni, la concorrenza. Quello che l'accusa dovrà dimostrare è il furto di. File che ha trasferito, presumibilmente contravvenendo alle norme, sul suo computer personale e portandoli poi con sé.Levandowski è stato, risolto con un successivo patteggiamento. Le accuse mosse nei suoi confronti aprono ora una nuova pagina nella saga.se condannato, dovrebbe presentarsi martedì prossimo al tribunale federale di San Jose, in California.Fa sapere il suo avvocato che l'ingegnere non vede l'ora di dimostrare la propria innocenza, poichée che era autorizzato a utilizzare le informazioni.