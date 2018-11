Letizia Moratti premiata a New York dall'American-Italian Cancer Foundation (Aicf), in occasione del suo 38esimo anniversario. Presidente del consiglio di gestione di Ubi Banca, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano e presidente della E4Impactc, la Moratti riceve il premio per le sue numerose attività filantropiche.



L'Aicf finanzia borse di studio post-dottorato destinate a giovani scienziati italiani che fanno ricerca negli Stati Uniti. La fondazione offre, inoltre, mammografie gratuite a donne non coperte da assicurazione medica a New York. Dal 1980, l'Aicf ha assegnato 472 borse, assicurando a oltre 100 mila donne diagnostica e formazione per la prevenzione del cancro al seno. © RIPRODUZIONE RISERVATA