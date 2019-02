LeoStella per l'industria smallsat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -joint venture paritetica tra Thales Alenia Space e Spaceflight Industries con sede a Seattle, ha inaugurato a, nello stato di Washington, unQuesta operazione è maturata a poco meno di un anno dall'acquisizione, da parte di Space Alliance (Thales/ Leonardo), di una partecipazione di minoranza in Spaceflight Industries.Nel contempo, società di Spaceflight Industries, hanno firmato un accordo di collaborazione commerciale allo scopo di distribuire prodotti e servizi, nonché sviluppare applicazioni di geoinformazione. Il sito di produzione americano intende rispondere alla grande richiesta di produzione di smallsat efficienti.sarà un satellite globale per l'osservazione della Terra per la costellazione BlackSky. La sua realizzazione è prevista entro la fine del primo trimestre 2019. Questo satelliteper la costellazione BlackSky. Quando opererà a pieno regime entro finegli impianti di produzione LeoStella consentiranno alla società di produrre fino a 30 satelliti all'anno, che spaziano dall' Osservazione della Terra ai satelliti per telecomunicazioni. LeoStella, inoltre, ha trascorso l'ultimo anno a selezionare i propri fornitori e a formare