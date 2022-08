Leopoli, Erdogan vedrà Zelensky e Guterres

(Teleborsa) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Leopoli per un incontro con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Lo rende noto Anadolu. Secondo quanto riporta l'emittente turca Ntv che cita fonti del governo di Ankara Erdogan potrebbe proporre un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina durante l'incontro.



Prima di un colloquio con Zelensky dove verranno affrontate le relazioni bilaterali Ankara-Kiev, Erdogan deporrà una corona di fiori al cimitero storico di Lychakiv. Dopo il bilaterale tra i presidenti di Turchia e Ucraina, Guterres avrà un incontro trilaterale con Erdogan e Zelensky e successivamente è prevista una conferenza stampa congiunta. Si tratta del primo faccia a faccia tra Erdogan e Zelensky da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.

Il presidente turco aveva incontrato Zelensky a Kiev il 3 febbraio, poche settimane prima dell'inizio della guerra e durante la visita aveva affermato il sostegno da parte di Ankara alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, Crimea inclusa.



Intanto, il ministero della Difesa russo afferma che chiuderà la centrale di Zaporizhzhia occupata dai russi nell'Ucraina meridionale se gli attacchi alla centrale non si fermeranno. La Russia afferma che l'Ucraina sta attaccando la centrale, che da marzo è controllata dalle forze russe. L'Ucraina respinge le affermazioni accusando a sua volta la Russia di utilizzare la centrale come base per gli attacchi.



Nella notte, la Russia ha colpito la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv. Si tratta del secondo attacco missilistico nel corso di 24 ore: almeno otto le persone morte.

Secondo il ministero della Difesa russo, a essere stata colpita è una "base per miliziani stranieri", e i morti sarebbero "almeno 90".