Leone Film Group, nel 2021 ricavi a 98 milioni ed EBITDA a 48 milioni di euro

(Teleborsa) - Leone Film Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha registrato ricavi preliminari consolidati unaudited al 31 dicembre 2021 pari a 98,1 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto al 2020 grazie alla ripresa in pieno dell'attività di produzione per l'intero anno. Il dato si confronta con i 104,5 milioni di euro stimati dal piano industriale 2021. L'EBITDA preliminare consolidato è pari a 48,1 milioni di euro, in aumento del 72% rispetto al 2020 e superiore rispetto ai 39,1 milioni di euro previsti dal piano. Questo valore maggiore, sottolinea la società, è dovuto principalmente alla consegna a dicembre 2021 della serie tv "A casa tutti bene", che nel piano era prevista nel 2022.

L'Indebitamento Finanziario Netto preliminare consolidato unaudited al 31 dicembre 2021 è pari a 61 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2021 (58,5 milioni di euro) e in diminuzione di 5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (65,9 milioni di euro) e inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2021 (66,4 milioni di euro). Questo minor debito è dovuto principalmente agli anticipi di cassa maggiori delle attese per le produzioni internazionali, viene sottolineato.

"Nonostante un 2021,che ha continuato a soffrire per la pandemia, è con grande soddisfazione che oggi comunichiamo i risultati in significativo aumento rispetto allo scorso anno e migliorativi rispetto alle previsioni del piano industriale 2021 - hanno commentato Andrea e Raffaella Leone, amministratori delegati di Leone Film Group - Tutte le aree di business del gruppo hanno creato marginalità. La distribuzione, in uno dei periodi più difficili per le uscite nelle sale cinematografiche, ha comunque ottenuto dei risultati estremamente positivi, grazie alla qualità del prodotto selezionato e alle scelte commerciali del gruppo".