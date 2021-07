Leone Film Group, emesso prestito obbligazionario da 6 milioni di euro

Martedì 27 Luglio 2021, 15:00

(Teleborsa) - Leone Film Group, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a 6 milioni di euro, rappresentato da 60 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna. L'operazione era stata approvata dal consiglio di amministrazione mercoledì scorso. Il prestito ha una durata di 7 anni con un preammortamento di 12 mesi ed un tasso fisso del 2,50%.

L'emissione del prestito obbligazionario, sottoscritto al 50% da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, si inserisce nell'ambito dell'operazione "Basket Bond di filiera", il programma da 200 milioni di euro che CDP e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell'economia italiana.

"Questa emissione obbligazionaria rappresenta per noi uno strumento molto interessante di diversificazione e ampliamento delle fonti di finanziamento, operazione realizzata poi con due soggetti leader assoluti in Italia quali Unicredit e CDP - ha commentato l'amministratrice delegata Raffaella Leone - Questi fondi saranno investiti prevalentemente per la realizzazione di nuove produzioni e acquisizione di contenuti, e faciliteranno il rilancio dopo il periodo difficile della pandemia".