Leonardo, utile trimestre +54%. Confermata guidance 2019

(Teleborsa) - I risultati del primo trimestre 2019 di Leonardo mostranopari a 2.725 milioni di euro, in crescita dell'11,2% rispetto al primo trimestre del 2018, principalmente "per effetto dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza e, in misura inferiore, degli Elicotteri".Ilpari a 77 milioni di euro si confronta con i 50 milioni nel primo trimestre del 2018 e beneficia, rispetto al primo trimestre 2018, oltre che del miglioramento del risultato operativo, di minori oneri di ristrutturazione e della riduzione dell'ammortamento di attività derivanti da Purchase Price Allocation e degli oneri finanziari."I risultati del primo trimestre 2019 sono solidi e in crescita, in linea con le attese.volto alla crescita sostenibile del Gruppo", ha commentatodi Leonardo.