Leonardo, utile netto 2019 cresce del 61%

Ultimo aggiornamento: 22:01

Leonardo, il colosso della difesa e dell’aerospazio a controllo pubblico, chiude il 2019 con un risultato netto di 822 milioni, in «crescita significativa» (+61%) rispetto all’anno precedente. I ricavi salgono invece del 12,6% a 13,8 miliardi, mentre il margine operativo lordo (ebitda) aumenta del 12% a 1,3 miliardi. Il cda ha proposto quindi la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione in linea con il precedente esercizio.«Il percorso di crescita previsto dal piano industriale trova piena realizzazione nel 2019, con risultati in linea o superiori rispetto agli obiettivi prefissati», rileva la società. «Negli ultimi due anni abbiamo mantenuto o superato le nostre promesse e siamo ben posizionati per avere successo nel lungo periodo», ha commentato l’amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo. «Abbiamo una visione chiara del nostro percorso strategico: rafforzare e trasformare il business per crescere e accelerare il processo di innovazione per incrementare la competitività nel lungo periodo. Siamo concentrati sull’esecuzione del nostro piano per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder».Per quanto riguarda i possibili impatti del coronavirus, Leonardo «ritiene che quanto sta accadendo non modifichi le solide prospettive di medio-lungo periodo del gruppo» e che in ogni caso l’andamento della situazione «non permetta allo stato attuale ogni approssimazione di quantificazione degli effetti sull’andamento 2020 del gruppo».Tornando al 2019, la società evidenzia «il sensibile incremento dei ricavi in tutti i settori di business, trainato dai successi commerciali ottenuti, è stato accompagnato dall’aumento del risultato operativo, in grado di compensare anche il minore apporto di talune joint venture strategiche». Gli ordini 2019 sono pari a 14,1 miliardi. «Nel 2018 - ricorda il gruppo - includevano, nel segmento degli elicotteri, l’acquisizione dell’ordine NH90 Qatar per circa 3 miliardi di euro; al netto di tale fenomeno, tutti i business risultano in crescita». Il portafoglio ordini è pari a 36,5 miliardi milioni, «mostra, rispetto al 2018 un incremento del 1,1% e assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a oltre 2,5 anni».