(Teleborsa) - Leonardo ha siglato un contratto con i Vigili del Fuoco per la fornitura di tre elicotteri AW139.



L'ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e addestramento per piloti e tecnici e prevede opzioni per ulteriori 12 AW139.



La consegna dei tre nuovi elicotteri sarà avviata a breve e completata nel 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA