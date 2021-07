Leonardo-Snam, partnership su innovazione e sicurezza dell'industria energetica

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:00

(Teleborsa) - Leonardo e Snam hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a soluzioni che supportino l'innovazione e la sostenibilità dell'industria energetica. La partnership, di durata triennale, avrà un particolare focus su digitalizzazione, monitoraggio, sicurezza fisica e cyber dei processi, delle reti e delle infrastrutture, oltre che sullo sviluppo dell'economia dell'idrogeno.

"L'accordo rientra nell'alveo delle nostre roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato identificate nel piano strategico Be Tomorrow - Leonardo 2030, improntato a una crescita sostenibile di lungo termine, che prevede anche lo sviluppo di sistemi avanzati per monitorare e difendere le infrastrutture critiche, così come l'evoluzione dei sistemi aeronautici legata alla transizione ecologica", ha dichiarato Alessandro Profumo, AD di Leonardo.

"Rendere sostenibili i settori chiave dell'industria e proteggere le infrastrutture critiche - ha commentato Marco Alverà, AD di Snam - rappresentano sfide prioritarie per il futuro della nostra società. Nasce da qui la nostra collaborazione con Leonardo, mettendo a fattor comune le competenze e la capacità di innovazione di due eccellenze italiane per sviluppare tecnologie finalizzate a rafforzare la sicurezza delle reti energetiche, ottimizzarne la gestione e decarbonizzare il settore aeronautico attraverso l'idrogeno".

Gli ambiti di collaborazione, spiega una nota congiunta, spaziano dall'Industry 4.0 - con applicazioni per la gestione digitalizzata delle infrastrutture e dei processi industriali basate su IT, OT, IoT (Internet of Things), Artificial Intelligence e Machine Learning, Big Data, Blockchain, Advanced Analytics e Digital Twin - alla sicurezza delle infrastrutture, avvalendosi di soluzioni di Situational Awareness, tecnologie di comunicazione mission critical e sensoristica avanzata, fino all'utilizzo di droni e satelliti per il monitoraggio degli asset. In ambito cyber security, la partnership riguarderà i contesti di analisi della minaccia, monitoraggio, rilevazione e risposta agli attacchi informatici.