Leonardo sigla intesa con CDP e ELITE per sviluppo filiera aerospazio-difesa

(Teleborsa) -ha siglato uncon la Cassa Depositi e Prestiti () ed, il programma ideato da Borsa Italiana per fornire formazione e consulenza alle imprese che vogliano svilupparsi.L'intesa, legata ad una partnership annunciata da Leonardo ed ELITE lo scorso febbraio, si propone di favorire loe si inserisce anche all'interno del programma di Leonardo denominato, che punta a rafforzare la catena di fornitura per renderla sostenibile nel medio-lungo periodo.ELITE, CDP e Leonardo hanno deciso di mettere a fattor comune i propri punti di forza, a favore delle imprese appartenenti alla, con l'obiettivo die supportare il loroGrazie a Leonardo, oggi viene annunciato il, e parte della filiera di Leonardo, attraverso la ELITE Leonardo Lounge, modello sviluppato in co-design per rispondere alle esigenze specifiche di queste aziende. Questo primo gruppo di fornitori della filiera di Leonardo, che da oggi inizia il proprio percorso, proviene daitaliane e opera nel settore, a ulteriore conferma dell'importanza di questa filiera nell'economia reale del Paese. Le aziende hanno un fatturato aggregato pari a 360 milioni di Euro e impiegano oltre 2.400 addetti.La community internazionale d, di cui oltre 700 italiane, per 84 miliardi di Euro di ricavi e 490.000 dipendenti.