Leonardo sigla accordo con Cdp e banche per sostenibilità catena fornitori

(Teleborsa) -ha sottoscritto unnell'ambito del, finalizzato a migliorare lae ladella propriaQuest'ultimo prevede, attraverso un approccio industriale e di filiera, percon i quali costruire partnership attraverso unbasato sucontinuo, supportato da iniziative di accelerazione della crescita.BNL Gruppo BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit singolarmente o in sinergia tra loro ed anche per il tramite delle rispettive società-prodotto,tesi a ricercare e perfezionaredi Leonardo per supportarli nello sviluppo delle loro attività e dei loro piani di crescita anche attraversoIn linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030, il protocollo di intesa rappresenta unnel percorso volto a costruire in Italia una(AD&S) e a migliorare lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, elemento fondante del sistema economico e industriale nazionale, favorendo la crescita delle Piccole e Medie Imprese.