Leonardo si aggiudica due contratti con l'esercito americano

(Teleborsa) -, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, confermando la propria capacità di soddisfare le esigenze dell'con soluzioni sempre tecnologicamente avanzate.Ildi dollari riguarda la produzione dei, denominati Mounted Family of Computer Systems (MFoCS) II, per i comandi di missione dell'Esercito statunitense. Il contratto è stato aggiudicato a Leonardo DRS dalla(DISA).Ildi dollari è relativo alla fornitura diinstallati su diverse tipologie ditra cui i carri armati M1A1 Abrams e i veicoli Bradley Fighting Vehicles. Nello specifico, Leonardo DRS fornirà all'Esercito statunitense i nuovi kit di integrazione orizzontale di seconda generazione Forward Looking Infrared (SG-FLIR).