Leonardo sconta giudizio Fitch: rating confermato BBB- con outlook negativo

(Teleborsa) -, il cui rating viene, in linea con quello dell'Italia, madal precedente stabile.La decisione dell'agenzia si basa sui potenzialida coronavirus sul profilo finanziario della holding attiva nel settore della difesa e dell'aerospazio. Fitch ritiene infatti che isconteranno gli effetti della crisi.L'agenzia, pur prevedendo un miglioramento del contesto economico nel 2021,nel caso in cui la situazione sia peggiore del previsto e questo giustifica l'outlook negativo.. A livello tecnico, quadro in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,103 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,369. Il peggioramento di Leonardo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,971.