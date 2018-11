Leonardo, salgono ordini e ricavi

Ultimo aggiornamento: 20:02

Nei primi 9 mesi del 2018, Leonardo registra ordini pari a 9,3 miliardi di euro in aumento del 18,2% grazie principalmente all'acquisizione del contratto NH90 Qatar per 3 miliardi di euro.I ricavi pari a 8,2 miliardi registrano, rispetto ai primi nove mesi del 2017, una crescita pari al 2,4% "ancor più significativa se si esclude il negativo effetto del cambio - principalmente riconducibile agli Elicotteri ed, in misura inferiore, all'Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza".Ilpari a 263 milioni di euro, beneficia del rilascio di parte del fondo stanziato a fronte delle garanzie prestate in occasione della cessione della partecipazione in Ansaldo Energia.L'di Gruppo pari a 3,5 miliardi si presenta in miglioramento rispetto al 30 settembre 2017 (4 miliardi di euro), mentre rispetto al 31 dicembre 2017 registra un incremento dovuto alla dinamica stagionale dei flussi di cassa ed al pagamento dei dividendi (81 milioni di euro)., ha commentato: "I risultati dei primi 9 mesi 2018 sono in linea con le nostre aspettative. I recenti successi commerciali in Qatar, Usa e Cina, la performance di tutti i business, il recupero degli Elicotteri, l'incremento di Leonardo DRS e il controllo dei costi rigoroso ci rendono".