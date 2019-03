Leonardo punta al mercato giapponese, gruppo di lavoro con Nakanihon Air Service

(Teleborsa) - Leonardo e l'operatore giapponese Nakanihon Air Service hanno firmato a Heli-Expo un Memorandum of Understanding (MoU) per

l'avvio di un gruppo di lavoro che studierà i requisiti per l'impiego in Giappone del convertiplano multiruolo AW609.



L'AW609 rappresenta la nuova generazione del trasporto aereo e risponde a nuovi e rigorosi requisiti certificativi stabiliti dall'FAA (Federal Aviation Administration) negli USA.



Proprio negli Stati Uniti Leonardo ha avviato la produzione in serie del convertiplano nello stabilimento di Philadelphia dove, nel 2020, in linea con la richiesta di mercato, sarà operativo il primo simulatore Full Motion.





