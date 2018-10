Leonardo, contratto da 20 milioni con la difesa portoghese per 5 elicotteri

Dopo gli Stati Uniti, ora anche il Portogallo sceglie Leonardo per rafforzare il proprio esercito. La società controllata dal Tesoro ha firmato un contratto da 20 milioni di euro con l'Aeronautica militare portoghese per la fornitura di cinque elicotteri.



Gli elicotteri scelti sono gli AW119Kx, gli elicotteri multiruolo di Leonardo che rispondono a diverse esigenze operative. Gli AW119Kx saranno usati per diversi compiti operativi tra cui l'addestramento, l'evacuazione medica, il trasporto di truppe, la ricerca e il soccorso in mare a corto raggio con la possibilità di essere utilizzati anche per missioni antincendio.



Le consegne saranno avviate alla fine del 2018 dallo stabilimento di Philadelphia negli Usa e saranno completate all'inizio del 2020.







