Leonardo ottiene nuove linee di credito per 2 miliardi euro

(Teleborsa) - Leonardo ha sottoscrittointernazionali per un. Questo importo sommato alle disponibilità liquide e alle linee di credito preesistenti, consente a Leonardo di contare su unadi euro.Le linee di credito, che hanno una durata fino a 24 mesi e non prevedono covenant finanziari, sono state oversubscribed. Il pool di banche è composto da: Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners, Banco BPM quale Lead Arranger, UBI Banca, HSBC, NatWest, Société Générale in qualità di Co-Arrangers.Crédit Agricole CIB e UniCredit hanno assunto i ruoli di Coordinator e Documentation Bank. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e BNL Gruppo BNP Paribas assumeranno i ruoli di Agent Bank.Linklaters e Clifford Chance, quali consulenti legali, hanno assistito rispettivamente il pool di banche e Leonardo.