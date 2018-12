Leonardo: oggi il primo volo del Jet d'addestramento basico-avanzato M- 345 HET

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dall'aeroporto di Venegono Superiore, in provincia di Varese, oggi, in data 21 dicembre 2018,il primo velivolo di serie del(High Efficiency Trainer). Il cliente di lancio dell'M-345 èche ha identificato un fabbisogno fino a 45 unità, ma, grazie alle sue prestazioni, all'avanzato sistema di addestramento integrato, alla garanzia di un significativo miglioramento dell'efficacia addestrativa e alla riduzione significativa dei costi operativi, haSi tratta di un velivolo in grado di offrire le superiori prestazioni e l'efficacia tipiche degli aerei a getto a costi comparabili a quelli dei velivoli da addestramento a turboelica di elevata potenza.e anche per rappresentare la nuova piattaforma della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Ad oggi ne ha ordinati cinque ed il primo velivolo sarà consegnato ad inizio 2020.