Leonardo offre al Brasile il meglio delle sue tecnologie

(Teleborsa) -, mostrandole al pubblico in occasione del, la principale manifestazione dell'America Latina dedicata alla Difesa eSicurezza, che riapre i battenti il. Da oltre 30 anni l'azienda italiana collabora con il Paese sudamericano, in particolare con l'industria locale, le Forze Armate e gli enti governativi su aerei, elicotteri, sistemi navali e servizi satellitari.all'ammodernamento di altre classi di navi, ai requisiti per elicotteri per impieghi navali - dove Leonardo offre l'AW109 e l'AW119 - di polizia, pubblica sicurezza e addestramento, Leonardo è già al lavoro sul contratto per l'estensione del supporto logistico per i velivoli AMX e per la consegna degli elicotteri Super Lynx Mk21B ammodernati alla Marina.tra i più grandi al mondo per assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di elicotteri dell'America meridionale, il Brasile rappresenta per Leonardo il principale mercato elicotteristico in America Latina.: AMX, F-5, KC-390, P95, Super Lynx Mk21B e il nuovo caccia della FAB, il Gripen E, dove l'azienda fornisce circa il 60% dell'elettronica di bordo (radar di ricerca e inseguimento e di controllo del tiro, sistemi i identificazione), coprendo l'intero spettro dei sensori primari che garantiscono al velivolo una superiorità "ISTAR", in termini di intelligence, sorveglianza, rilevamento e acquisizione bersagli. Leonardo ha inoltre supportato il Brasile con radar di controllo del traffico aereo militare.Forte della positiva esperienza maturata nel programma AMX, Leonardo guarda oggi all'opportunità per la Forza Aerea del Brasile di dotarsi di una capacità di addestramento di nuova generazione, settore in cui l'azienda offre soluzioni di eccellenza come l'M-346 e servizi di customer support innovativi.con i suoi radar meteorologici operati dal centro nazionale di monitoraggio e allerta per i disastri naturali, Leonardo fornisce, con la controllata Telespazio Brasil, servizi satellitari per le comunicazioni e per il monitoraggio della deforestazione in Amazzonia, per la prevenzione di emergenze ambientali e il supporto all'agricoltura e per la Difesa.e alle iniziative che il Governo sta definendo, Leonardo ha avviato un confronto con le istituzioni locali sulle soluzioni tecnologiche che è in grado di offrire. Collaborazioni di successo e nuove prospettive includono, infine, anche il settore navale, dove nel passato la società ha lavorato per l'ammodernamento delle fregate classe Niteroi e per le corvette Barroso, le comunicazioni terrestri e satellitari per l'Esercito, i sistemi a pilotaggio remoto.