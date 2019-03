Leonardo, nuovo contratto da 50 milioni per cinque elicotteri

(Teleborsa) - Weststar Aviation Services, uno dei principali fornitori asiatici di servizi di trasporto elicotteristico offshore, e Leonardo hanno firmato un contratto, del valore di circa 50 milioni di euro, per tre elicotteri AW169 e due AW139 per operazioni offshore in Africa occidentale e Medio Oriente.



I tre elicotteri AW169 saranno destinati a supportare il contratto di Weststar con ExxonMobil & Noble in Guinea Equatoriale. I due AW139 invece saranno impiegati nell'ambito del contratto dell'operatore malese con Al-Khafji Joint Operations, una joint venture tra Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) e Aramco Gulf Operations, in Arabia Saudita.