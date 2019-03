Leonardo, nel 2018 ricavi e ordini oltre target

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati in forte crescita per Leonardo che archivia il 2018 con ordini (pari a 15.124 milioni di euro, +30%) e ricavi (pari a 12.240 milioni di euro, +4,3%) che superano le guidance mentremette a segno una 510 milioni.Il CdA ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione, in linea con l'anno precedente."Il 2018 ha rappresentato un importante passo in avanti nell'esecuzione del Piano Industriale:- ha commentato-. Continuiamo ad essere fiduciosi sul raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano Industriale: crescita della top line insieme al rigoroso controllo dei costi, per una redditività di Gruppo a doppia cifra ed una importante generazione di cassa dal 2020. Nei prossimi anni vogliamo accelerare ulteriormente il percorso avviato per la crescita sostenibile".: confermati i trend di crescita con ulteriore incremento dei Ricavi (12,5-13 miliardi), dell'Ebita (1.175-1.225 milioni) e una generazione di cassa attesa a circa 200 milioni, confermando un conversion rate nel periodo di Piano superiore al 50%.