Leonardo si impegna per la tutela dell'ecosistema della Liguria

Ultimo aggiornamento: 16:02

Leonardo si impegna a tutelare e a salvaguardare l'ecosistema della regione ligure. È stato firmato a Genova il protocollo di intesa tra gli enti locali liguri e la società controllata dal Tesoro per lo sviluppo di progetti e di dimostratori tecnologici per la prevenzione, la salvaguardia e la sicurezza dell'ecosistema territoriale della Regione.L'accordo è stato firmato dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal presidente dell'Autorità del sistema portuale del mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini e dall'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo.«Leonardo offrirà le proprie competenze agli enti locali per attivare il primo partenariato pubblico-privato in grado di supportare la sicurezza dei cittadini e del territorio ligure, una delle regioni di riferimento nel sistema produttivo della nostra aziendà. In base al Protocollo, della durata triennale e in linea con gli obiettivi dell'Agenda di Sostenibilità 2030 delle Nazioni Unite e con le principali direttive comunitarie in materia di sicurezza integrata e prevenzione dei rischi, verranno individuate specifiche aree dove sviluppare progetti di resilienza territoriale e monitoraggio ambientale attraverso l'applicazione di tecnologie e strumenti innovativi a supporto della sicurezza e della salvaguardia dei cittadini», commenta Alessandro Profumo l'amministratore delegato della società controllata dal Tesoro.