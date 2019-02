Leonardo, la polizia di Melbourne acquista 3 elicotteri

(Teleborsa) - La polizia dello stato australiano di Victoria ha scelto tre elicotteri intermedi AW139 di Leonardo per potenziare la sua flotta.



Gli elicotteri, forniti da StarFlight Victoria, saranno impiegati dal Victoria Police Air Wing per effettuare missioni di pubblica sicurezza, pattugliamento, sorveglianza e ricerca e soccorso dall'aeroporto di Essendon. Gli AW139 verranno consegnati dalla linea di montaggio finale di Leonardo a Vergiate (Varese) per la fine del 2019 ed entreranno in servizio nel 2020 dopo essere stati modificati con gli equipaggiamenti di missione richiesti dal cliente.



Configurati per eseguire operazioni di pubblica sicurezza in tutto lo stato di Victoria, gli AW139 saranno dotati di un equipaggiamento dedicato che include, tra l'altro, un'avanzata console di missione, tagliacavi e verricello di recupero.





