(Teleborsa) - Brillante rialzo per Leonardo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,07% con il mercato che punta sull'IPO DRS, all'esame di un CdA che secondo rumors sarebbe convocato per questa settimana.Leonardo ha confermato che sta valutando la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS "in un'ottica di creazione di valore per i propri azionisti" ma "nessuna decisione formale in merito è stata ancora presa".L'operazione potrebbe partire a marzo, in netto anticipo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza (giugno).Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla Holding italiana nei settori dell'aeronautica rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo di Leonardo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,048 Euro. Rischio di discesa fino a 6,702 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,394.