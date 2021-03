© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Leonardo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa dalla stessa società, venerdì a mercati chiusi: la controllata DRS ha depositato presso la SEC, il documento per procedere alla quotazione di una quota di minoranza delle sue azioni ordinarie al NYSE. Il numero di azioni da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine di marzo 2021.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della Holding italiana nei settori dell'aeronautica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,976 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,766. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,64.