Leonardo firma un accordo con Siaarti per i servizi di elisoccorso

Leonardo insieme a Siaarti (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) per migliorare i servizi di elisoccorso. La società controllata dal Tesoro ha firmato oggi un accordo di collaborazione non esclusiva con la società italana di Antestesia e Terapia Intensiva.L'intesa ha l'obiettivo di far accrescere le capacità di missione delle eliambulanze e dell'efficacia dei servizi medici collegati al loro impiego attraverso, ad esempio, lo studio di nuove configurazioni interne dei futuri elicotteri, la definizione di nuove linee guida e standard per i medici e la loro formazione, sia in Italia che a livello internazionale.Nell'ambito della collaborazione Leonardo metterà a disposizione le proprie capacità industriali e tecnologiche e la propria esperienza consolidata nel settore dell'elisoccorso a livello internazionale. Mentre Siaarti contribuirà al miglioramente delle capacità delle eliambulanze.