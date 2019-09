Leonardo e Polish Armaments Group presentano la nuova variante dell'elicottero W-3 a MSPO 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, presentano al salone MSPO 2019 una versione dell'elicottero militare multiruolo W-3 Sokól., potrebbe in futuro soddisfare i requisiti delle forze armate polacche che necessitano di una nuova macchina in questa categoria. La collaborazione tra Leonardo e l'industria polacca prevede modifiche sostanziali all'elicottero W-3 che già rappresenta la spina dorsale della flotta elicotteristica delle forze armate polacche., elevata affidabilità e risparmi in termini di acquisizione e costi operativi., ha dichiarato: "Un aspetto significativo nello sviluppo del W-3 di nuova generazione è rappresentato dal trasferimento di tecnologia al fine di assicurare ai clienti autonomia operativa e il maggior coinvolgimento possibile dell'industria polacca. In particolare,, dalla progettazione allo sviluppo, fino alla produzione e al supporto degli elicotteri in futuro."ha aggiunto: "Il nostro Gruppo contribuisce a questo programma di ammodernamento con soluzioni allo stato dell'arte e competenze specifiche, tra le quali l'armamento guidato e non guidato., assicurando al contempo l'accesso da parte delle Forze Armate polacche a munizionamento condiviso con altri operatori della NATO."