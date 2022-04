Leonardo DRS cede a Thales quota in JV Advanced Acoustic Concepts

Martedì 26 Aprile 2022, 09:15







(Teleborsa) - Leonardo DRS, controllata statunitense del gruppo italiano attivo nella difesa, nell'aerospazio e nella sicurezza, ha firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella Joint Venture (JV) Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione. Il closing è previsto per la seconda metà del 2022. Leonardo conferma la guidance 2022 relativa all'Indebitamento Netto di gruppo pari a circa 3,1 miliardi di euro.



"L'operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del Piano Industriale, in coerenza con la focalizzazione sul core business - ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo - Unitamente alla recente cessione del business GES, questo rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di rifocalizzazione del portafoglio di business di DRS".



AAC è una società statunitense attiva nel campo dei sistemi avanzati di sonar, formazione e gestione della conoscenza. L'azienda lavora con la Marina degli Stati Uniti come appaltatore, ha oltre 200 dipendenti e ha generato ricavi per 80 milioni di dollari nel 2021.