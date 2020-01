Leonardo corre su risultati sopra attese

(Teleborsa) - Seduta brillante per Leonardo, che mostra un incremento del 3,97% in borsa, complici i risultati preliminari d'esercizio, che hanno evidenziato ordini e ricavi oltre la guidance.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla Holding italiana nei settori dell'aeronautica rispetto all'indice di riferimento.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Leonardo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,14. © RIPRODUZIONE RISERVATA