Leonardo, contratto per gestione intelligente autobus argentini

(Teleborsa) - Leonardo viaggia sugli autobus argentini. Insieme al partner argentino, l'azienda italiana che si occupa di alta tecnologia fornirà il sistema di. Il contratto, commissionato da Nación Servicios, società del gruppo Banco Nación Argentina,; nei prossimi mesi si concluderà la messa in opera della piattaforma per le prime 18.000 vetture.Si tratta di uno dei progetti più completi realizzati finora nell'ambito dei sistemi per la gestione avanzata e intelligente dei trasporti. Il sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di Leonardo consente infatti di monitorare e localizzare i mezzi pubblici sul territorio, migliorandone la frequenza e la puntualità, oltre a segnalare in tempo reale eventuali disservizi ed esigenze di intervento in caso di emergenza. Tramite il collegamento con altre piattaforme tecnologiche già presenti a bordo degli autobus, è possibile, inoltre, certificare automaticamente le attività e il livello di operatività delle vetture.Inoltre, grazie al nuovo sistema, i cittadini argentini hanno a disposizione un insieme di informazioni dettagliate e puntuali sul servizio, fruibili sia via internet sia attraverso un'applicazione scaricabile sullo smartphone. Gli stessi utenti possono, inoltre, contribuire a migliorare il servizio inviando segnalazioni e suggerimenti.Poco mosso il titolo Leonardo a Piazza Affari: +0,05%.