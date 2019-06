Leonardo: contratto da 30 ml con Wiking per due elicotteri AW139

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con la- operatore specializzato attivo da 43 anni nel trasporto off-shore nel Nord Europa - perGli elicotteri, in consegna tra il 2019 e il 2020, saranno utilizzati per operazioni di trasporto offshore, incrementando così la flotta di Wiking nella regione del Nord Europa e del Mar Baltico, attualmente composta da quattro AW139.Il programma di ampliamento della flotta di AW139 consentirà a Wiking, che svolge anche operazioni di trasporto di personale su piattaforme e infrastrutture del settore Oil&Gas, supporto alla manutenzione degli impianti eolici e di elisoccorso, di andare incontro alle crescenti richieste della propria clientela.Il contratto vede comenello svolgimento di missioni sul mare dell'L'AW139 ha ottenuto negli anni un grande successo nella regione per compiti come il trasporto offshore, la ricerca e soccorso, il trasporto di passeggeri e le missioni di ordine pubblico, stabilendo, spazio in cabina e confort, prestazioni, sicurezza e affidabilità, nonché l'introduzione di servizi avanzati di supporto, manutenzione e addestramento., grazie a caratteristiche uniche tra cui una trasmissione in grado di continuare a funzionare regolarmente per oltre 60 minuti anche in assenza di lubrificante e un sistema di protezione dalla formazione del ghiaccio che permette di volare in qualsiasi condizione atmosferica, anche la più estrema.Fino ad oggi gli, con più di 270 clienti in oltre 70 paesi per diversi tipi di missione. La flotta globale ha accumulato oltre 2,3 milioni di ore di volo: