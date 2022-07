Leonardo, contratto da 1,76 miliardi di euro in Polonia per 32 elicotteri

(Teleborsa) - PZL-Swidnik, società polacca interamente controllata da Leonardo, ha ottenuto dal Ministero della Difesa della Polonia un contratto del valore lordo di 8,25 miliardi di zloty (circa 1,76 miliardi di euro) per la fornitura di 32 elicotteri multiruolo AW 149. Il contratto comprende pacchetti di servizi logistici, di addestramento e simulazione, mentre le consegne degli elicotteri saranno effettuate nel periodo 2023-2029.

I nuovi elicotteri svolgeranno missioni quali trasporto truppe e supporto aereo. Gli equipaggiamenti permetteranno anche l'evacuazione di feriti, la ricerca e soccorso in combattimento e il trasporto di rifornimenti. La configurazione degli elicotteri prevede sistemi di osservazione, armamento leggero, razzi guidati/non guidati e missili, sistemi di auto-protezione. L'armamento, in base alla variante e alla configurazione dell'elicottero, può essere installato in cabina o come carico esterno.

In qualità di prime contractor, PZL-Swidnik realizzerà una linea di produzione locale per i nuovi elicotteri. Leonardo farà quindi ulteriori investimenti nello stabilimento polacco in aggiunta a quelli complessivament e pari a circa un miliardo di euro già effettuati dal 2010.

"L'ottenimento oggi di questo contratto fornisce ulteriore prova della nostra capacità di rispettare gli impegni nei confronti della Polonia, tra i quali lo sviluppo delle attività produttive elicotteristiche e della supply chain locale con ritorni per l'industria polacca", ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

"L'AW149 rappresenta per le moderne forze armate un formidabile salto in avanti in termini di reali capacità multi-missione, possibilità di ulteriore crescita delle sue capacità operative nel tempo, gestione efficiente della flotta e rapidità di risposta alle situazioni di emergenza", ha aggiunto Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo.