Leonardo, contratto con Mitsui Bussan Aerospace per quattro elicotteri

(Teleborsa) - Leonardo e Mitsui Bussan Aerospace, distributore ufficiale in Giappone degli elicotteri AW139, AW169 e AW189, hanno annunciato ieri la firma di un contratto per quattro elicotteri appartenenti ai modelli distribuiti da Mitsui.



Lo scorso marzo, Mitsui Bussan Aerospace e Leonardo hanno firmato un rinnovo triennale dell'accordo di distribuzione per i modelli AW169, AW139 e AW189. Inoltre, i partner hanno anche firmato l'accordo per la fornitura di parti di ricambio, rafforzando così i servizi di supporto e manutenzione nel Paese.



Nessun accenno ai termini finanziari del contratto.