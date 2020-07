Leonardo consegna il primo elicottero AW169 a Esercito Italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leonardo haper l'addestramento basico destinati all'durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso la base del 2° Reggimento dell'Aviazione "Sirio", a Lamezia Terme. La consegna del secondo elicottero e` prevista nei prossimi mesi.Lo comunica il Gruppo, sottolineando che la consegna anticipa il(Light Utility Helicopter) che permettera` all'Esercito di soddisfare l'evoluzione dei bisogni operativi e assicurare una gestione della flotta piu` efficiente, con l'introduzione di un modello di nuova generazione in grado di sostituire diversi tipi di elicottero in servizio ormai da tempo e appartenenti a varie classi d i peso.Il programma di piu` lungo termine garantira` sinergie di tipo logistico, operativo, tecnico, certificativo e addestrativo in vista della crescita della flotta di AW169, consentendo lo svolgimento di missioni di sicurezza e di risposta alle emergenze con livelli di interoperabilita` ed efficacia senza precedentiI due AW169 da addestramento previsti per la Forza Armata favoriranno il processo di familiarizzazione di operatore e equipaggi con le caratteristiche di base del nuovo elicottero in vista del piu` ampio programma LUHcompresi operatori militari, forze di polizia e agenzie impegnate in compiti di pubblica utilita` per missioni quali utility, sorveglianza, operazioni speciali, pattugliamento marittimo, ricognizione terrestre, addestramento, salvataggio e antincendio."Siamo lieti di celebrare con l'Esercito Italiano la consegna del loro primo AW169 in configurazione da addestramento come primo importante elemento di supporto in vista dell'attuazione del nuovo e piu` ampio programma LUH", ha commentato, Managing Director di Leonardo Elicotteri."Il nuovo programma si avvale dei molti decenni di collaborazione di successo e continuo scambio di informazioni con la Forza Armata, volto a comprendere appieno le mutevoli esigenze operative e come affrontarle attraverso le possibilita` offerte dalle nuove tecnologie. Siamo impegnati - ha concluso Cutillo - a sostenere l'Esercito Italiano per fare in modo che possa trarre il massimo beneficio dai nuovi elicotteri".