Leonardo consegna elicottero HH-139B all'Aeronautica italiana

Venerdì 25 Giugno 2021, 16:45

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso lo stabilimento Leonardo di Vergiate (VA), la cerimonia di accettazione di un nuovo HH-139B, elicottero destinato all'Aeronautica Militare alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Gen. S.A. Alberto Rosso, dell'Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, del Direttore Generale Lucio Valerio Cioffi e del Managing Director della Divisione Elicotteri Gian Piero Cutillo. Nella successiva visita allo stabilimento elicotteristico sono state illustrate capacità industriali, prodotti e tecnologie all'avanguardia rappresentative della posizione di leadership di Leonardo nel campo del volo verticale e che contribuiscono al presidio delle tecnologie strategiche del Paese.

L'HH-139B, variante dedicata per l'Aeronautica Militare del modello AW139, sarà impiegato per un'ampia gamma di missioni come ricerca e soccorso, antincendio, intercettazione di velivoli a basse prestazioni (Slow Mover Interceptor), unendosi all'attuale flotta di elicotteri.

Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha dichiarato: "La sovranità del Paese, sotto il punto di vista militare e tecnologico, oggi è presidiata anche grazie a livelli di eccellenza di questo tipo e alla sinergia tra Istituzioni, Difesa e imprese. L'Italia dispone di competenze industriali e imprenditoriali di primissimo livello e Leonardo rappresenta il simbolo di un Paese che vanta un'industria dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza di prim'ordine".

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di contribuire ai fondamentali compiti istituzionali dell'Aeronautica Militare italiana nel sostegno alla popolazione e alla sicurezza del Paese. L'HH-139B è un simbolo dell'eccellenza tecnologica espressa dall'industria nazionale e della sua competitività internazionale. Lo stabilimento di Vergiate, con la più grande linea di assemblaggio finale di elicotteri di Leonardo e oltre 1000 dipendenti, rappresenta le straordinarie capacità espresse nel campo del volo verticale dal punto di vista dei prodotti, dei processi produttivi e delle competenze professionali, in grado di mantenere Leonardo e il Paese sulla frontiera dell'innovazione in un settore sempre più strategico e altamente competitivo".