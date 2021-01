© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Leonardo hadella performance attesa nel 2020. Questa analisi ha evidenziato un', in linea con le aspettative.Il Gruppo ha, ottenendo ottimi risultati grazie alla performance del business militare/governativo in tutte le divisioni, a fronte di una minor contribuzione del civile. Il business continua ad essere, grazie anche ai risultati delle azioni poste in essere in termini di controllo dei costi e al miglioramento dell'efficienzaindustriale, tornata a livelli normali, che hanno aiutato a compensare sia la performance delle JV sia la performance del segmento civile.Di conseguenza il Gruppo prevede di ottenere, e di raggiungere un FOCF pari a circa zero e comunque lievemente positivo, grazie alle azioni messe in atto per raggiungere gli incassi significativi attesi sui programmi nel corso del quarto trimestre.Il Gruppo presenterà i dettagli relativi alla performance del 2020 in occasione della. Nella stessa occasione verrà fornita anche la Guidance per l'anno in corso, che risente ancora degli effetti del COVID-19.