(Teleborsa) - Leonardo ha confermato ufficialmente di stare valutando la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS "in un'ottica di creazione di valore per i propri azionisti". La società lo ha comunicato in una nota su richiesta della CONSOB a seguito dell'odierno andamento del titolo. Leonardo è infatti oggi la migliore del FTSE MIB, attestandosi a 6,592 con un aumento del 10,09%.



La società ha precisato che, "come già comunicato in data 9 novembre 2020, nessuna decisione formale in merito è stata ancora presa". Da stamattina stanno circolando rumors secondo cui la controllata americana DRS potrebbe essere quotata a Wall Street già in primavera, in anticipo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza (giugno).



© RIPRODUZIONE RISERVATA