Leonardo comunica risultati finali offerta pubblica acquisto su obbligazioni in dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con l'importo nominale complessivo di obbligazioni portate in adesioneIl Valore Attuale Netto della transazione è pari a circa 90 milioni di dollari (circa €81 milioni)Nel dettaglio, la società e la propria controllata Leonardo US Holding, annunciano oggi i risultati finali delle offerte pubbliche di acquisto aventi adin circolazione ein circolazione emesse dalla Società e garantite da Leonardo.Queste sonoL'importo nominale complessivo delle Obbligazioni 2039 validamente portate in adesione e non ritirate entro il Termine Finale è pari a 45.310.000 di dollari, incluso l'importo nominale complessivo pari a 3.000.000 di dollari delle Obbligazioni 2039 soggette alle procedure di guaranteed delivery descritte nell'Offerta di Acquisto. L'importo nominale complessivo delle Obbligazioni 2040 validamente portate in adesione e non ritirate entro il Termine Finale è pari a 81.368.000 di dollari. Tutte le Obbligazioni validamente portate in adesione e non ritirate saranno acquistate ai sensi dell'Offerta di Acquisto e verranno cancellate.Il titolo di Leonardo a Piazza Affari segna un rialzo dello 0,22%.